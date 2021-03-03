Скульптура "Девушка с кувшином" впервые за 30 лет покинула Царское Село

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. "Девушка с кувшином", считающаяся самой известной скульптурой государственного музея-заповедника "Царское Село", впервые за 30 лет покинула свое историческое место, сообщили в среду в отделе по связям с общественностью учреждения. Фигура отправится на выставку русской скульптуры, которая вскоре откроется в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге.

"Девушка с кувшином" - единственная скульптура, специально исполненная для Екатерининского парка. На выставку в "Манеже", посвященную русской скульптуре, мы отправляем копию знаменитой "Девушки с кувшином" - именно она украшает парк последние 30 лет. Оригинал, который хранится в фондах, сейчас участвует в другой выставке - передвижном проекте "Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла". То есть можно сказать, что обе наши "девушки" разъехались. Пожелаем им приятного путешествия", - привели в отделе слова главного хранителя музея-заповедника Татьяны Серпинской.

Оригинальная скульптура была установлена в парке в 1816 году. Художественная композиция фонтана воспроизводит сюжет басни Лафонтена о молодой крестьянке, мечтавшей разбогатеть от продажи молока, но разбившей свой кувшин. Статуя фонтана выполнена известным скульптором Павлом Соколовым и отлита из бронзы в мастерской Императорской Академии художеств.

В начале Великой Отечественной войны фигуру, как и многие мраморные статуи царскосельского парка, для сохранности скрыли под землей. Ее извлекли весной 1944 года и установили в одной из комнат в здании Лицея - таким образом скульптура стала экспонатом первой послевоенной пушкинской экспозиции. Впоследствии бронзовый оригинал "Девушки с кувшином" (авторская гипсовая модель хранится в Государственном Русском музее) помещен в фонды музея, а в парке установлена копия, отлитая в 1990 году.

В музее-заповеднике отметили, что в "Манеж" на выставку отправились и другие предметы из его коллекции: бюсты Григория Потемкина, великих князей Александра и Константина Павловичей, Михаила Ломоносова работы Федота Шубина, бюст великого князя Николая Александровича Александра Опекушина и модель памятника Петру I в Петрозаводске Ивана Шредера. Планируется, что все эти раритеты вернутся в Царское Село в мае, когда выставка завершит работу.

Проект "Классическая русская скульптура. От Федота Шубина до Александра Матвеева" "Манеж" представит совместно с Государственным Русским музеем, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей и в сотрудничестве с более чем 30 ведущими музеями России. Кураторская команда предложит публике академический отбор работ "золотого века" русской скульптуры в современной интерпретации. Ранее сообщалось, что в подготовке проекта принимает участие известный театральный режиссер Василий Бархатов.