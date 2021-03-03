Руководители Санкт-Петербургского "Мюзик-Холла" удостоены государственных наград Италии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело (Италия - Россия) и директор коллектива Юлия Стрижак удостоены Ордена Звезды Италии степени Офицер (Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia). Церемония вручения государственной награды Итальянской Республики прошла в театре в среду на праздничном концерте "Viva l’Italia!".

Так оценены заслуги петербуржцев в развитии итало-российских культурных связей. В торжественной обстановке награды вручил посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.

"Мне очень приятно, что моя родная страна не забывает своих сыновей, которые давно уже живут не в Италии, и награждает их такими почетными орденами. Вдвойне приятно, что на этой церемонии я оказался в компании с директором театра Юлией Стрижак, чья любовь к Италии началась задолго до нашего знакомства и которая много сделала для развития российско-итальянских культурных связей", - сказал ТАСС Фабио Мастранджело.

Театр "Мюзик-Холл" участвует в программах культурного обмена между Россией и Италией, является постоянным партнером престижного оперного фестиваля "Санкт-Петербург - Монтекатини". Деятельность театра способствует утверждению и популяризации богатейшей музыкальной культуры двух стран.

На концерте "Viva l’Italia!" в исполнении симфонического оркестра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело прозвучали произведения Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Амилькаре Понкьелли.