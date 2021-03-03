Netflix вводит ленту коротких смешных видео в приложении для смартфонов

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Сервис потокового видео Netflix внедряет ленту коротких юмористических роликов в своем приложении для смартфонов под названием Fast Laughs. Об этом компания сообщила в среду на своем сайте.

"Мы запускаем новую функцию Fast Laughs для мобильных устройств. Fast Laughs предлагает полноэкранную ленту смешных клипов из нашего большого комедийного каталога", - говорится в сообщении.

По замыслу разработчиков, короткие клипы будут включать в себя смешные ролики из фильмов, телесериалов и выступлений комиков, по мере их просмотра пользователи будут добавлять понравившиеся продукты для показа в полноценном формате или смогут делиться клипами через мессенджеры и социальные сети.

Как отмечает компания, новая функция пока доступна только для обладателей смартфонов iPhone в ограниченном числе стран, однако в скором времени сервис начнет тестирование Fast Laughs для обладателей смартфонов, использующих операционную систему Android.