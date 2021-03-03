Первый канал составил шорт-лист возможных представителей России на "Евровидении"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Первый канал отобрал несколько музыкантов, которые смогут претендовать на участие в международном конкурсе "Евровидение" 18-22 мая в Нидерландах от России. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, добавив, что в прямом эфире 8 марта народным голосованием будет определен один претендент.

"Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится - пусть решают наши зрители", - сообщил он.

При этом Эрнст отметил, что группа Little Big, которая должна была представлять РФ на несостоявшемся из-за пандемии "Евровидении-2020", также появится в эфире Первого канала 8 марта.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса.

Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом, однако его формат будет определен позднее. Ранее организаторы исключили привычный для всех формат проведения мероприятия. Рассматриваются различные варианты: от живого выступления участников с небольшим количеством зрителей в зале до мероприятия в полностью онлайн-формате.