Около 3 тыс. девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. девушек из России стали участницами объявленного Первым каналом конкурса на главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Около 3 тыс. девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По словам Эрнста, среди тех, кто будет участвовать в финале, как знаменитые актрисы так и неизвестные, а также с ними будут соревноваться несколько девушек, не имеющих актерского опыта.

Гендиректор Первого канала обратил внимание, что две победительницы - актриса и ее дублер - будут названы только после медицинского обследования. "Может быть нам замечательно подходит какая-то девушка, но она по здоровью не проходит", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, врачебно-экспертная комиссия проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовленности, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса.

Кандидаты, успешно прошедшие летную комиссию, пройдут учебно-тренировочный курс подготовки в Школе космонавтов. По итогам финальной части конкурса определятся две победительницы - будущая исполнительница главной роли и ее дублер.

Кинокартина с рабочим названием "Вызов" - совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, режиссером фильма выступит Клим Шипенко. Для участие в конкурсе на главную роль необходимо было записать так называемую самопробу и загрузить ее на 1tv.ru/kosmos. Заявку могли подать женщины с российским гражданством в возрасте 25-45 лет и ростом - 150-180 см, вес - 50-75 кг.