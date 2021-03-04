Дирижер Юрий Симонов отметит 80-летие в Концертном зале им. Чайковского

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Симонов в день своего 80-летия встанет за пульт возглавляемого им Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

"Отмечать день рождения концертом на сцене зала Чайковского стало для маэстро и его многочисленных поклонников доброй традицией: многие годы в этот день Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии дарят слушателям яркие программы с участием лучших российских и зарубежных солистов", - отметили в филармонии.

Чествовать юбиляра будут его воспитанники и ассистенты: Игорь Манашеров, Димитрис Ботинис, Алексей Рубин, Николай Цинман и Андрей Колясников. В программе прозвучат оркестровые шедевры Бетховена, Мендельсона, Вагнера, Листа, Берлиоза, Глинки, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова.

Признание от США до Японии

Юрий Симонов родился 4 марта 1941 года в Саратове в семье оперных певцов. Учился в этом городе в музыкальной школе по классу скрипки. Окончил Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) консерваторию по классу альта у Юрия Крамарова (1965) и по дирижированию у Николая Рабиновича (1969). В 1966 году стал лауреатом II Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве, а на следующий год - главным дирижером оркестра Кисловодской филармонии. В 1968 году выиграл V конкурс дирижеров Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, став первым советским дирижером - победителем международного конкурса. Вскоре Евгений Мравинский пригласил его на должность ассистента в Заслуженный коллектив Республики Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. В течение 15 лет был главным дирижером Большого театра России. Под управлением маэстро состоялись премьеры опер "Руслан и Людмила" Глинки, "Псковитянка" Римского-Корсакова, "Так поступают все женщины" Моцарта, "Кармен" Бизе, "Замок герцога Синяя Борода" Бартока, "Золото Рейна" Вагнера, балетов "Золотой век" Шостаковича, "Анна Каренина" Щедрина, "Деревянный принц" Бартока.

В 1980-е и 1990-е годы Симонов выступал с крупнейшими оркестрами Европы, США, Канады, Японии, Аргентины, участвовал в международных фестивалях, осуществил ряд постановок в крупнейших театрах мира, в числе которых - лондонский "Ковент-Гарден", сцены Бирмингема, Гамбурга, Марселя, Флоренции, Сан-Франциско, Праги, Парижа и других городов. С 1994-го по 2002 год был музыкальным директором Бельгийского национального оркестра в Брюсселе (ONB), а в 2001 году основал оркестр Liszt-Wagner в Будапеште. С 1998 года маэстро является художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии.

Творческую деятельность дирижер сочетает с преподавательской: вел класс оперно-симфонического дирижирования в Московской консерватории, с 2006 года преподает в Санкт-Петербургской консерватории. Мастер-классы маэстро проходят в России и за рубежом: в Лондоне, Тель-Авиве, Алма-Ате, Риге.

Талант Симонова отмечен многими наградами и званиями, в том числе орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2017, 2011), Заслуг (Венгрия, 2001), Звезды Румынии (2003).