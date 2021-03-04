Юбилейная выставка "Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век" откроется в Музее музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Выставка "Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век", посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба, откроется в Музее музыки в Шереметевском дворце - филиале Музея театрального и музыкального искусства. В центре выставки - авторская экспозиция работ ветерана петербургской фотографии Валентина Барановского. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"В марте Петербург отмечает 40-летие со дня основания Ленинградского рок-клуба. Этому мощному пласту позднесоветской неформальной культуры посвящен проект "Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век" в Шереметевском дворце - Музее музыки. В центре экспозиции - авторские работы фотографа Валентина Барановского, который был связан с этим клубом", - рассказала пресс-секретарь музея Ольга Комок.

На вернисаже состоится презентация одноименного фотоальбома Валентина и Нины Барановских, включающего более 800 фотоизображений. Среди них портреты Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Константина Кинчева, Александра Башлачева, Юрия Шевчука.

Вячеслав Бутусов передал в дар Музею свою концертную гитару, а Юрий Шевчук предоставил один из личных инструментов для экспонирования на выставке.

Выставка расскажет об участии Театрального музея в рок-н-ролльной жизни 80-х и "творческих вечерах", которые проходили в музее в те годы. Раритетные аудиозаписи выступлений Юрия Шевчука, Константина Кинчева и Виктора Цоя будут звучать в Галерейном флигеле Шереметевского дворца.

Проект включает целую программу онлайн- и офлайн-встреч с героями ленинградского рока и актуальными рок-музыкантами наших дней.