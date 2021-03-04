Премьера сериала "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова прошла в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьера первой полной экранизации романа Вячеслава Шишкова "Угрюм-река", подготовленной режиссером Юрием Морозом по заказу Первого канала, прошла в московском кинотеатре "Пионер". Зрители увидели первые две серии проекта, который будет показан в эфире телеканала 9 марта, передает корреспондент ТАСС.

"Это проект о том, как одно время трансформируется в другое. Все начинается в конце XIX века, когда все старые устои рушатся, и под воздействием промышленной революции и капитализма все меняется. Меняются люди. И многие люди не выдерживают нового времени. Мне кажется, мы сейчас находимся в очень похожем периоде, когда одна эпоха, разрушая все вокруг себя, меняет другую. Это очень актуальный проект. Он и про время, созвучное с нашим, и про красоту России", - сказал журналистам продюсер проекта, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст.

Действие фильма, как и легшего в основу романа, разворачивается в конце XIX - начале XX века в Сибири. По сюжету отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину - офицерскую вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет наказ отца, а по возвращении намеревается покорить всю Сибирь.

Романа Шишкова ранее лег в основу советского фильма 1968 года. Продюсеры нового проекта подчеркнули, что не хотели повторять советский фильм и экранизировали роман с новым поколением артистов. "Была легендарная советская экранизация с замечательными советскими актерами. В своей основе она имела половину романа. А мы экранизировали полностью книгу Шишкова. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают", - рассказал Эрнст.

О героях и съемках

Производством телефильма занималась студия "Русский проект" во главе с Денисом Евстигнеевым. Роли в историческом фильме исполнили Александр Горбатов, Софья Эрнст, Юлия Пересильд, Александр Балуев, Наталья Суркова, Юрий Миронцев, Роман Мадянов, Леонид Окунев, Виктор Раков, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Александр Яценко и другие. Режиссер фильма рассказал, что проект не является прямой экранизацией романа, некоторые сюжетные линии были придуманы и дописаны, а также мотивация главного героя Прохора Громова была сделана более понятной современному зрителю.

Центральная фигура сериала - Прохор Громов в исполнении Александра Горбатова. Как отмечают создатели, на протяжении сериала зритель увидит преображение героя из мечтательного и целеустремленного юноши в грозного и жестокого тирана. Роль отца Прохора, разбогатевшего на нечестно нажитом наследстве, исполнил Александр Балуев. Актер назвал одной из важных черт его персонажа жажду наживы. Он отметил, что захотел сыграть алчного негативного персонажа, потому что сам не любит таких людей. "Я люблю играть то, что мне не свойственно, но то, что у меня вызывает интерес. Я не осуждаю таких людей, это просто некий взгляд на обостренные проблемы - семейные и социальные", - пояснил артист.

Актер Юрий Чурсин сыграл в фильме инженера Андрея Протасова, пытающегося противостоять методам ведения бизнеса предпринимателями того времени. "Это момент в какой-то степени разочарования, а в какой-то - нахождения самого себя. Находясь в ситуации конфликта между обстоятельствами и собственной личностью, мой персонаж должен принять решение - либо он отстаивает собственные взгляды, либо становится частью системы", - поделился артист.

В сериале показана история становления главного героя и история освоения Сибири. Съемки "Угрюм-реки" проходили на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, в Москве и Подмосковье. Особенно сложной, по словам режиссера, была сибирская часть. "Самыми сложными были съемки, связанные со схождением по реке. Мы снимали в труднодоступных местах, где и работать очень сложно. Большие деревянные лодки нужно было сначала спустить, потом по направлению маршрута где-то отловить, поднять наверх, отнести на место старта и еще раз спустить", - рассказал Мороз.