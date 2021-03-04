Гузель Яхина возглавила рейтинг современных российских писательниц по версии MyBook

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пользователи книжного сервиса MyBook назвали Гузель Яхину самой популярной российской писательницей. Об этом свидетельствуют данные проведенного сервисом опроса, поступившие в распоряжение ТАСС.

Всего проанализировали более 800 тыс. профилей пользователей.

"В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте - мастер детективной прозы Татьяна Устинова, на третьем - писательница из Уфы и автор бестселлера "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева", - отмечают авторы опроса. Замыкают пятерку лидеров Дина Рубина и карьерный стратег Елена Резанова, автор книги "Никогда-нибудь".

Самым популярным художественным произведением стал дебютный роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который экранизировали в 2020 году. Следом идет психологическая повесть Татьяны Устиновой "Волшебный свет", в которой автор рассуждает о трудностях семейной жизни. На третьем месте - рассказ Дины Рубиной "Шарфик", на четвертом - роман-катастрофа Яны Вагнер "Вонгозеро. Эпидемия", на пятом месте роман Марины Степновой, переведенный на 25 языков, "Женщины Лазаря".