Авдотья Смирнова начнет съемки новой социальной картины "Плотник" в 2021 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Режиссер Авдотья Смирнова планирует начать съемки социальной картины "Плотник" в 2021 году. Сценарий к фильму создали совместно с лауреатом премии "Большая книга" Мариной Степновой, сообщает в четверг пресс-служба кинокомпания Hype Film.

Картина рассказывает о социальных проблемах в жизни людей с инвалидностью. В фильме будет показана жизнь семьи из Ульяновска, которая внезапно узнает о болезни сына. Продюсерами картины выступают Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.

"Для нас большая честь и радость начать сотрудничество с Дуней Смирновой, выдающимся автором поколения. Каждая ее работа - это событие. Думаю, что "Плотник" не станет исключением. Во время пандемии Дуня в соавторстве с Мариной Степновой написала блистательный и определенно новаторский сценарий. "Плотник" - это очень глубокое исследование человеческой природы", - рассказал Стюарт, чьи слова привели в пресс-службе.

О запуске проекта кинокомпания объявила на Европейском кинорынке, который проходит в формате онлайн параллельно с Берлинским кинофестивалем.

"Впервые Дуня рассказала мне о том, что хочет сделать этот фильм, лет пять тому назад. И я сразу загорелась, конечно, потому что идея была абсолютно гениальная. Есть миллион фильмов про матерей, которые сталкиваются с тяжелой болезнью ребенка, но никто почти не вспоминает про отцов. Мы долго не могли с Дуней совпасть в расписаниях - все время нам что-то мешало, и мы только думали про своих героев, говорили про них. И мы за четыре месяца написали сценарий - практически сразу начисто, одним драфтом", - поделилась Степнова.

Режиссер Авдотья Смирнова известна по фильмам "Кококо", "Отцы и дети", "История одного назначения". Писательница Марина Степнова стала обладателем премии "Большая книга" за роман "Женщины Лазаря", который перевели более чем на 20 языков.