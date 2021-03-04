Жюри "Берлинале" объявило первых победителей кинофестиваля

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Жюри международного Берлинского кинофестиваля ("Берлинале") объявило в четверг первых лауреатов; были названы победители в номинации "Лучший короткометражный фильм". Результаты опубликованы на сайте смотра.

"Золотого медведя" получила работа режиссера из Молдавии Ольги Луковниковой "Мой дядя Тюдор" (My Uncle Tudor) совместного производства Бельгии, Венгрии и Португалии. Фильм посвящен осмыслению главным героем детской травмы. Жюри отметило "личное мужество в совокупности с выдающимся кинематографическим мастерством" автора.

"Серебряного медведя" (приз жюри) получила работа китайского режиссера Чжан Далэя "Уходящий день" (Day Is Done). Картина рассказывает о трогательной встрече внука с дедом. "Художественная постановка кажется естественной и ненавязчивой", - говорится в обосновании. Жюри отметило, что в фильме Чжан Далэй создает "чувствительный семейный портрет".

В четверг также был назван фильм, который будет номинирован на премию Европейской киноакадемии - это работа "Пасхальные яйца" (Easter Eggs) Николаса Кеппенса совместного производства Бельгии, Нидерландов и Франции.

"Берлинале" проходит из-за пандемии в этом году в два этапа. Первая часть открылась в минувший понедельник в онлайн-режиме. С 1 по 5 марта в виртуальном режиме организованы мероприятия для представителей отрасли, а обычные сеансы запланированы на июнь. Главные награды будут вручены 5 марта на видеопрезентации, которая будет транслироваться в Facebook и на YouTube. Конкурсную программу "Берлинале" составили 15 фильмов из разных стран.

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".