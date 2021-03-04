В Минкультуры заявили, что речи об отмене Петербургского культурного форума не идет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум должен состояться в этом году 11-13 ноября, речи о его отмене нет. Об этом сообщил в четверг директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко на встрече с представителями туристской отрасли в Санкт-Петербурге.

"Санкт-Петербургский международный культурный форум, девятый по счету, который в прошлом году должен был состояться, но был отменен из-за пандемии, пройдет в этом году с 11 по 13 ноября. На сегодняшний день вопрос о его отмене не стоит, ведется активная подготовка", - сказал Воронко.

Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти 12-14 ноября 2020 года, но был отменен из-за пандемии. При этом проведение форума в формате онлайн в Минкультуры посчитали неэффективным.