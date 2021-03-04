Фестиваль Бутмана "Триумф джаза" может расширить географию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Тверь может дополнить афишу Международного фестиваля "Триумф джаза", который ежегодно проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС основатель и художественный руководитель смотра, народный артист России Игорь Бутман.

"Мы думаем о городе Твери <…> Надеемся, что в следующем году сделаем Тверь", - сказал он.

По словам Бутмана, расширение географии и, как следствие, увеличение числа концертов выгодно и организаторам, и участникам фестиваля. "Если делать несколько городов, расширяются возможности по приглашению зарубежных коллег - это дает им возможность увидеть нашу страну. Если говорить о материальной стороне дела, то, если мы уже оплатили музыканту достаточно дорогой билет из США или Европы, было бы странно не дать ему возможность выступить сразу в нескольких городах, а не приезжать несколько раз", - пояснил джазмен.

В этом году "Триумф джаза" пройдет в 21-й раз с 11 по 13 марта в Московском международном Доме музыки и клубе основателя фестиваля на Таганке, 14 марта в Тульской областной филармонии и 15 марта в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича. В нем примут участие немецкий трубач Тиль Бреннер, американцы - пианист Эммет Коэн и певец Аллан Харрис. Российскую джазовую сцену на фестивале представят Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана, пианист и вокалист Олег Аккуратов, певица Fantine, Сергей Долженков и его New Blood Big Band, Квартет Антона Чекурова, Виктория Каунова и Секстет Ильи Морозова, Трио Николая Мищенко.