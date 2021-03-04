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Фестиваль "Интермузей" в Москве могут перенести с весны на осень 2021 года

Ранее заместитель председателя оргкомитета фестиваля Михаил Брызгалов сообщил, что темой предстоящего "Интермузея" в этом году станет "Музеи и туризм"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей", который обычно проходит в Москве весной, могут перенести на осень. Об этом сообщил в четверг директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко на встрече с представителями туристской отрасли в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день срок его [фестиваля "Интермузей"] проведения предварительный. Это будет, скорее всего, сентябрь. Скорее всего, будем переносить [с весны] <...>", - сказал Воронко.

Ранее заместитель председателя оргкомитета фестиваля Михаил Брызгалов сообщил, что темой предстоящего фестиваля "Интермузей" в этом году станет "Музеи и туризм".

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали занимавший тогда должность главного редактора журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Международный фестиваль "Интермузей-2020" в прошлом году прошел 27-29 мая. Впервые за его историю фестиваль из-за пандемии провели в онлайн-формате. Он объединил почти 400 музеев со всей России и музейных специалистов из разных стран.

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