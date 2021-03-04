Ограничение на размеры экскурсионных групп в музее могут смягчить в марте

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экскурсионные группы в музеях, для которых действуют ограничения из-за коронавируса, планируют расширить с 5 до 15 человек. Соответствующий приказ может быть издан уже в марте, сообщил в четверг ТАСС директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко.

"Мы рассчитываем издать приказ рекомендующий министерства культуры до середины марта. Речь идет об изменении формата посещения музеев. Сейчас предписано проведение экскурсий в количестве не более пяти посетителей одновременно. Мы рассчитываем, что это ограничение будет снято", - сказал Воронко. Он добавил, что группы могут быть расширены минимум до 15 человек.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение о расширении групп будет приниматься губернаторами регионов, исходя из эпидемической ситуации. А количество человек в группе определят директора музеев.

"Какое количество в группе будет человек, будет определено приказом директора музея при обязательном соблюдении всех эпидемиологических ограничений - маски, перчатки, дистанция. Рассчитываем, что это будет не меньше 15 человек, и это позволит музеям работать более активно", - сказал он.

Минкультуры планирует издать нормативный акт о возобновлении школьных экскурсий в федеральных музеях до начала весенних каникул, которое приходится на 22 марта, сообщил Воронко.

"На сегодняшний день принципиальная договоренность достигнута о том, что экскурсионные группы могут приходить в формате "школьники одного класса". Сейчас мы это оформляем соответствующим нормативным документом", - сказал Воронко.

По его словам, в Минкультуры рассчитывают, что документы будут приняты до весенних каникул.