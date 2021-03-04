Дом музыки в Москве присоединился к проекту безопасного туризма в пандемию Safe Travels

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) присвоил Московскому международному Дому музыки (ММДМ) знак Safe Travels Discover Moscow, подтверждающий соблюдение организацией санитарных норм и рекомендаций по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ММДМ.

"В начале марта 2021 года Московский международный Дом музыки получил знак Safe Travels Discover Moscow и стал первой концертной организацией столицы, подтвердившей выполнение всех протоколов безопасности в период пандемии", - рассказали в пресс-службе.

По словам генерального директора ММДМ Сергея Тимощука, здоровье артистов и гостей Дома музыки остается приоритетом сотрудников комплекса. Все концерты и спектакли проходят сейчас при заполнении зрительного зала не более 50%, продажа билетов проходит бесконтактным способом. У гостей и сотрудников зала измеряется температура, посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание, а использование одноразовой маски или респиратора и перчаток в помещениях Дома музыки обязательно.

О присоединении Москвы к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям было объявлено в январе. Чтобы получить знак, столичным организациям нужно подать заявку на официальном сайте инициативы Safe Travels в Москве. Если заявитель соответствует всем требованиям, его регистрируют в системе Safe Travels и размещают информацию о нем в реестре Safe Travels Discover Moscow.

Стандарты Safe Travels разработаны Всемирным советом по туризму и путешествиям для гостиниц, аэропортов, конференц-центров, туристических объектов (например, парков и культурных пространств), сервисов по аренде недвижимости и автомобилей, туроператоров и агентств. Протоколы безопасности Safe Travels рекомендуют руководствоваться местными и национальными законами, а также предписаниями международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения.