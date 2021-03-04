В Москве пройдет творческая лаборатория кинокомпозиторов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский музыкальный союз проведет с 19 по 24 июля международную творческую лабораторию для кинокомпозиторов Next Generation Composers Lab (NGC Lab), главным наставником станет британский композитор Гарри Грегсон-Уильямс. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Союза композиторов России, выступившего официальным партнером проекта.

"С 19 по 24 июля в Москве будет работать первая в России международная творческая лаборатория для композиторов, пишущих музыку для кино, - Next Generation Composers Lab. Организатором проекта выступает Российский музыкальный союз. Главным ментором выступит Гарри Грегсон-Уильямс - кинокомпозитор, автор музыки для многочисленных фильмов, телепроектов и видеоигр, таких, например, как "Шрек", "Принц Персии", "Мулан", "Шпионские игры", - сообщила пресс-служба.

В рамках NGC Lab пройдут лекции российских и зарубежных спикеров в формате онлайн и офлайн, в частности, несколько лекций прочитает Грегсон-Уильямс. Участники лаборатории получат опыт написания партитур для симфонического оркестра, также для них подготовят профессионально сведенный трек собственного сочинения. Кроме того, 21 июля в Доме музыки пройдет концерт Грегсона-Уильямса с участием российских музыкантов. NGC Lab планируется проводить ежегодно, подчеркивают в пресс-службе.

У молодых российских композиторов есть возможность присоединиться к основной программе NGC Lab бесплатно: Российский музыкальный союз и Союз композиторов России учредили два гранта на обучение, их обладателями могут стать российские студенты, прошедшие отбор в программу на общих основаниях, причем один из них должен быть членом Союза композиторов России, говорится в сообщении.

Поддержка молодых композиторов

Лаборатория даст поддержку молодым композиторам, подчеркивает основатель лаборатории, композитор и саунд-дизайнер Николай Скачков, его цитирует пресс-служба Союза композиторов России.

"Профессия кинокомпозитора в России нуждается в переходе на качественно новый уровень. Наш проект NGC Lab является перспективной платформой для профессионального роста композиторов, а также трамплином для начинающих музыкантов. Нам очень хочется, чтобы о талантливых российских композиторах узнали во всем мире", - говорит Скачков.

Председатель правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский также отметил важность поддержки молодых композиторов.

"Российский музыкальный союз, выступая организатором лаборатории композиторов кино NGC Lab, стремится поддержать начинающих авторов и внести свой вклад в развитие международного сотрудничества в области создания киномузыки. Лаборатория станет площадкой для поиска свежего звучания, местом встречи и общения представителей профессионального сообщества", - цитируют Кричевского в сообщении.

Лаборатория поможет композиторам, желающим попробовать себя в западной киноиндустрии, говорит генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

"Этот проект, во-первых, интересен с точки зрения получения опыта записи с оркестром, особенно для тех молодых композиторов, у которых такого опыта не было. И если композитор мечтает попробовать свои силы в западной киноиндустрии, он получит в лаборатории полезную информацию о ее специфике", - говорит Абрамян, ее цитирует пресс-служба.