Кинофестиваль в Карловых Варах перенесли на август

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Международный кинофестиваль в Карловых Варах, который должен был пройти в начале июля текущего года, из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец августа. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель дирекции смотра Ульяна Донатова.

"В связи с продолжающейся пандемией было решено перенести кинофестиваль на более поздний срок, - подчеркнула она. - Смотр пройдет с 20 по 28 августа. Первоначально его предполагалось провести со 2 по 10 июля".

В прошлом году, как напомнила Донатова, организаторы отменили фестиваль из-за пандемии.

"Наш кинофестиваль - одно из наиболее значимых событий в культурной жизни Чехии. Одной из главных задач смотра является взаимное общение зрителей и кинодеятелей", - подчеркнула Донатова.

На кинофестивале в 2019 году состоялись 34 мировых, восемь международных и шесть европейских премьер художественных и документальных фильмов. Было представлено 185 фильмов, из которых 156 были полнометражными игровыми картинами, а 29 - документальными лентами. Дирекцией фестиваля была выдана 12 521 аккредитация деятелям кинематографа, представителям смежных с киноиндустрией профессий и журналистам. Карловы Вары посетили тогда 395 режиссеров.