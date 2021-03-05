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Премьеру мультфильма "Миньоны: Грювитация" перенесли на лето 2022 года

Cоздатели картины заверили, что "ожидание стоит того"

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Выход на экраны полнометражного мультфильма "Миньоны: Грювитация" (Minions: The Rise of Gru) совместного производства мультипликационной студии Illumination и компании Universal studios перенесен на следующий год. Об этом сообщила в четверг пресс-служба франшизы.

Ранее премьера второго фильма была запланирована на лето текущего года. "Миньоны: Грювитация" переносятся на 1 июля 2022 года. Да, мы тоже подавлены", - написали создатели мультфильма в Twitter, заверив, что "ожидание стоит того".

Помимо этого, на месяц отложена премьера другого проекта Universal studios - полнометражный фильм "Форсаж 9" (F9) появится на экранах кинотеатров 25 июня.

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