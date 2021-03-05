Тема Уральской индустриальной биеннале в 2023 году будет связана с Универсиадой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Организаторы Уральской индустриальной биеннале планируют связать тему выставки в 2023 году со Всемирными летними студенческими играми, которые пройдут в Екатеринбурге. Об этом сообщила ТАСС комиссар и художественный руководитель биеннале Алиса Прудникова.

"Конечно, мы будем делать биеннале в рамках Универсиады, не обойдем вниманием эту замечательную историю. И поэтому в 2023 году начнем биеннале в августе, [когда будет проходить Универсиада]", - сказала она, уточнив, что уже сейчас выбрана секретная площадка, которая готовится к 2023 году.

Возможно, биеннале будет связана с объектами Универсиады, например они будут выбраны в качестве площадок, добавила Прудникова.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, стартовал в 2010 году по инициативе уральского филиала Государственного центра современного искусства и стал проходить каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий".

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.