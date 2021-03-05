Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет марафон фильмов с Андреем Мироновым

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Марафон картин с участием Андрея Миронова пройдет 7 марта на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" к 80-летию со дня рождения актера. Зрителям покажут четыре фильма, среди которых "Бриллиантовая рука" и "Человек с бульвара Капуцинов", сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Андрей Миронов - уникальный актер. Обладая совершенно несоветской внешностью, удивительной легкостью, музыкальностью и невероятным драматическим талантом, он еще при жизни стал легендой и любимцем миллионов отечественных зрителей. Фильмы, в которых он снимался, не теряют актуальности и сегодня, они интересны и понятны молодому зрителю. Мы рады, что у нас есть возможность в день рождения великого артиста показать зрителям картины с участием Андрея Миронова", - рассказали в пресс-службе. Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" является совместным проектом "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм".

Программа киномарафона включает, в частности, комедию "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая, в которой Миронов впервые исполнил песню "Остров невезения". После этого эпизода исполнение музыкальных номеров стало частью стиля актера. Также зрителей ожидает картина Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", где Миронов самостоятельно выполнял трюки, криминальный боевик Владимира Бычкова "Достояние республики" и вестерн Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов".

О Миронове

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье театральных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. Он окончил Театральное училище имени Щукина (ныне - институт), мастером его курса был Иосиф Рапопорт.

После завершения учебы молодого артиста приняли в труппу московского Театра сатиры, где он проработал более 25 лет. На сцене этого театра он сыграл Дон Жуана ("Дон Жуан, или Любовь к геометрии" Макса Фриша), Холдена Колфилда ("Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера), Фигаро ("Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера де Бомарше), Хлестакова ("Ревизор" Николая Гоголя), Чацкого ("Горе от ума" Александра Грибоедова) и другие роли.

Миронов дебютировал в кино в образе старшеклассника Петра в картине Юлия Райзмана "А если это любовь?" (1961). Широкую известность ему принесли комедии 1960-х годов, среди которых "Три плюс два" (1963), "Берегись автомобиля" (1966), "Бриллиантовая рука" (1968). Всего он исполнил роли более, чем в 40 фильмах, сотрудничал с такими режиссерами, как Марк Захаров, Александр Зархи, Эльдар Рязанов, Валентин Плучек, Валерий Фокин, Алексей Герман-старший и другими.

Миронов удостоился звания Народного артиста РСФСР. Актер ушел из жизни в 1987 году в возрасте 46 лет.