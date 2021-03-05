Главархив Москвы опубликовал документы об утраченных храмах и часовнях начала XX века

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главархив Москвы опубликовал уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы. Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920-1930-х годах, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы проделали большую работу по выявлению ценнейших документов о столичных храмах и монастырях, которые сейчас уже нельзя увидеть. Они позволяют узнать об историческом облике Москвы. В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что в дальнейшем откроется онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы". Среди наиболее значимых опубликованных документов - чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси.

Кроме того, в число документов входят чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом. Также можно посмотреть документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева.

На портале отмечается, что в начале ХХ века в столице действовали 10 соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также 10 церквей других конфессий (католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских). В больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920-1930-х годах снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.