В Севастополе на кинофоруме представят фильмы из Канады, Хорватии и Израиля

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Фильмы из девяти стран будут представлены на Международном форуме молодых кинематографистов "Глобальные ценности - 2021", который пройдет в Севастополе с 18 по 21 марта, говорится в сообщении пресс-службы форума.

"На форуме будет представлена программа короткометражных фильмов победителей и призеров 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Зрители смогут увидеть на большом экране короткометражные художественные, документальные и анимационные фильмы молодых режиссеров из девяти стран. Участники форума - студенты из России, Канады, Ирана, Израиля, Индии, Польши, Бразилии, Перу, Хорватии", - сообщили в пресс-службе.

Добавляется, что также в кинотеатре "Россия" будут показаны полнометражные отечественные фильмы, съемки которых проходили в Крыму. Фильм "Анна Каренина" представит режиссер-постановщик Карен Шахназаров. Картину "Дом солнца" зрители смогут обсудить с режиссером Гариком Сукачевым. Будет показан фильм режиссера-дебютанта Григория Коломийцева "Чупакабра" производства студии "ВГИК-Дебют", мировая премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре 2020 года.

Запланировано также награждение иностранных участников фестиваля ВГИК, которые не могли приехать в Москву ранее из-за ограничений, введенных из-за пандемии. Пройдет круглый стол "Развитие дебютного кинематографа", где эксперты из разных стран, молодые режиссеры и студенты киношкол и профильных вузов обсудят роли дебютов в отечественном и мировом кино. Также на форуме пройдут мастер-классы с актером и режиссером Александром Галибиным и с ректором Римской киношколы Адриано Де Сантисом.