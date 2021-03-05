Пласидо Доминго планирует вновь выступить в Мариинском театре летом 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго планирует вновь вернуться на сцену Мариинского театра летом этого года, причем сразу в двух амплуа - дирижера и исполнителя. Об этом сам артист сообщил ТАСС в пятницу.

Доминго в четверг вечером исполнил в Мариинке заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". Спектакль прошел на Новой сцене Мариинского под управлением дирижера Валерия Гергиева.

"Я знаю, что летом я приеду, чтобы дирижировать... и, вероятно, петь в двух спектаклях. Возможно, это снова будет "[Симон] Бокканегра" и что-то еще", - сказал Доминго, добавив, что об этих спектаклях позднее объявит сам театр.

Опера "Симон Бокканегра" в 2009 году стала первой для Доминго в баритоновом амплуа. "Я думал, что закончу свою карьеру <…> Я тогда сказал, что с радостью спою в этой опере в двух-трех театрах и на этом - все. Но я так полюбил "Бокканегру", и потом меня стали приглашать в различные оперы для баритона. За последнее десятилетие я исполнил 12 баритоновых партий. И вне всяких сомнений, я думаю, "Бокканегра", "Макбет" и "Набукко" - это три [произведения], которые я люблю не только в вокальном плане и за их фантастическую музыку, но и за их персонажей - они особенные", - рассказал артист.

Певец напомнил, что он уже много лет сотрудничает и дружит с Гергиевым. "Мы столько всего сделали вместе по всему миру", - отметил он. Доминго признался, что очень любит выступать в Санкт-Петербурге, на сценах Мариинского. "Это прекрасное место, чудесный город и очень сильный коллектив", - отметил он.

Пласидо Доминго неоднократно пел на петербургской сцене, в том числе в рамках знаменитого фестиваля "Звезды белых ночей". В 1990-х его слышали здесь в теноровом амплуа: Отелло, Парсифаль, Зигмунд. Позже, когда певец перешел на баритоновые партии, он выходил на эту сцену в образах Набукко, Макбета, старшего Жермона и Симона Бокканегры. Певец прежде выступал в Мариинском и как дирижер, порой успевая побывать за одну гастрольную поездку в двух амплуа.