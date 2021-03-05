"Серебряного медведя" за лучшую главную роль на Берлинале присудили Марен Эггерт

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Награду за лучшую главную роль Берлинского международного кинофестиваля получила немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая в фильме "Я твой человек", передает корреспондент ТАСС.

Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Имена победителей основного конкурса огласили на онлайн-презентации в пятницу. Лучшим исполнителем главной роли жюри признали Марен Эггерт за роль в картине "Я твой человек" немецкого режиссера Марии Шрадер.

Награду за лучшую роль второго плана получила Билла Кизлингер, исполнившая роль в фильме "Лес - я вижу тебя повсюду" венгерского режиссера Бенедека Флигауфа.

Организаторы Берлинале приняли решение уйти от гендерного принципа при присуждении наград в 2021 году. Вместо призов за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль жюри вручает "Серебряного медведя" за лучшую главную роль и "Серебряного медведя" за лучшую роль второго плана.