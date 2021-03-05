Названы имена победителей Берлинского кинофестиваля

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Жюри Берлинского кинофестиваля огласило победителей основной конкурсной программы и секции Encounters. Трансляция церемонии прошла на сайте смотра.

В этом году в жюри вошли обладатели "Золотых медведей" прошлых лет, среди которых режиссеры Моххамад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Ильдико Эньеди, Джанфранко Рози и Ясмила Жбанич.

Главный приз кинофестиваля присудили картине "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" румынского режиссера Раду Жуде, награду за лучшую главную роль получила немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая в фильме "Я твой человек",

Гран-при

Приз присудили картине "Колеса удачи и фантазии" японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

Хамагути получил известность после выхода пятичасового фильма "Счастливый час" в 2015 году, тремя годами позднее он уже участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля с картиной "Асако 1 и 2". Его новая лента "Колеса удачи и фантазии" рассказывает три истории о двух женщинах.

Лучший сценарий

Награду получила черно-белая картина "Вступление" южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

Фильм "Вступление" Хон Сан-су делится на три новеллы. Первая рассказывает о несостоявшейся встрече сына и отца, вторая - о переезде студентки в Германию и неожиданной встрече с ее молодым человеком, третья - о взаимоотношениях героя с разными членами семьи. В 2020 году режиссер показывал в рамках основной программы на Берлинале фильм "Женщина, которая убежала". Тогда жюри присудило ему "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру.

Секция Encounters

Главный приз в секции Encounters присудили картине "Мы" французского режиссера Элис Диоп.

Секция Encounters проводилась на Берлинале во второй раз. Она объединила 12 картин, которые можно считать новыми голосами в кинематографе. Ранее художественный директор фестиваля Карло Шатриан рассказал, что каждый из отобранных фильмов совершает какое-либо кинематографическое открытие.

Картина Диоп "Мы" получила главный приз как "работа, которая демонстрирует подлинную тонкость и чуткость в создании коллективного портрета, богатого смыслами, нюансами и пережитым опытом".

Лучшим режиссером в этой секции назвали сразу двух авторов - канадца Дени Коте, который представил на фестивале картину "Социальная гигиена", и Рамону Зюрхеру, создателю фильма "Девочка и паук". Спецприз жюри удостоился фильм "Вкус" режиссера Ле Бао о нигерийском футболисте, который остался без работы и ищет свое место в мире.

Приз жюри

Награду получила документальная картина "Господин Бахманн и его класс" немецкого режиссера Марии Шпет.

Фильм рассказывает о непростых взаимоотношениях учителя и старшеклассников немецкой провинциальной школы. Большинство учеников родились в семьях приезжих, не все хорошо говорят по-немецки. Дитер Бахманн учит подростков сглаживать конфликты, воспитывает в них чувство справедливости и критическое мышление. Мария Шпет и оператор Райнхольд Форшнайдер сопровождали учителя и его учеников на протяжении года, снимая происходящее в классе.

Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра.