Воссозданные залы Михайловского замка откроются в День музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Восстановленные залы Михайловского замка времен Павла I в Санкт-Петербурге, интерьеры которых были утрачены еще в XIX веке, впервые будут показаны публике в Международный день музеев 18 мая. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Русского музея Владимир Гусев во время осмотра отреставрированных помещений с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

"Эти залы увидят впервые. У нас была эпопея с Михайловским замком, и даже мне не верится, что это те залы, в которые мы вошли 25 лет назад - тогда здесь [сквозь трещины] было видно небо, птицы залетали сюда. Сегодня глаз и сердце радуются тому, что сделано. Воссозданы Воскресенский, Тронный, Арабесковый залы, апартаменты обер-фрейлины Кутайсовой. Ко Дню музеев откроем их для посетителей и полноценную программу сделаем к культурному форуму", - сказал Гусев.

Михайловский замок был построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла I, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней - его создатель был убит в нем в марте 1801 года. После этого парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения.

Русский музей получил в свое распоряжение Михайловский замок в 1991 году, отреставрировал часть помещений и разместил в них экспозицию, но парадные залы еще долгое время оставались заняты Центральной военно-морской библиотекой. В апреле 2018 года ее фонды были полностью переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове, что позволило Русскому музею начать реставрацию этих залов. Работы были проведены в короткие сроки, основная часть выполнена за два года. По словам Гусева, для полного завершения реставрации осталось выполнить примерно 10% работ.