Министерство культуры выделит средства на реставрацию Домика Петра I в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Одно из первых зданий Санкт-Петербурга - Домик Петра I, который находится в ведении Русского музея, будет отреставрирован на средства Министерства культуры. Как сообщила в пятницу замминистра культуры РФ Алла Манилова во время осмотра объектов реставрации Русского музея, уже готовится проектно-сметная документация для Домика Петра, затем будет выделено финансирование на проведение работ.

"Мы приступаем вместе с Русским музеем к следующему проекту, у нас есть поручение президента в связи с подготовкой к 350-летию Петра Великого - конечно, это Домик Петра. Уже сделана ограда, а теперь будет реставрация самого дома. Сейчас делается проектно-сметная документация, когда она будет сделана, будем выделять деньги. Мы в принципе находимся в плановом режиме с объектами Русского музея", - сказала Манилова, отвечая на вопрос ТАСС. По ее словам, до начала юбилейных мероприятий в 2022 году реставрацию завершить не удастся, но важно начать работы.

Как сообщил генеральный директор музея Владимир Гусев, предстоит реставрация самого здания и экспонатов, которые в нем размещаются. Специалисты Русского музея уже отреставрировали кресло Петра I из его кабинета.

Домик Петра I или "Первоначальный дворец Петра Первого" считается первой гражданской постройкой в Санкт-Петербурге. Его построили за три дня в мае 1703 года по принципу русской избы из бревен и расписали под кирпич, а окна прорубили широкие, по голландскому образцу. В домике для царя были обустроены спальня, кабинет и столовая. Петр жил в нем 5 лет, пока строился Летний дворец.

Уже в петровское время были предприняты меры по сохранению первого петербургского "дворца". В 1723 году над домиком возвели защитную галерею на столбах, в 1822 году проемы галереи остеклили, в 1844 году для деревянного здания соорудили кирпичный футляр. В 1870-е годы участок вокруг домика оградили ажурными чугунными решетками и разбили небольшой сад, в котором со стороны реки Невы установили бронзовый бюст Петра I.

Домик Петра стал музеем в 1930 году, он не получил серьезных повреждений даже во время Великой Отечественной войны и в 1944 году первым в городе открылся для посетителей. В начале 2004 года Домик Петра вошел в состав Государственного Русского музея.