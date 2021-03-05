Эрмитаж показал на выставке предметы быта XIX века из сундука императора Александра III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Предметы быта и аксессуары, которые широко использовались в конце XIX века, представлены на выставке в Государственном Эрмитаже. Как сообщил на церемонии открытия в пятницу генеральный директор музея Михаил Пиотровский, выставка составлена из многочисленных вещей из дорожного сундука императора Александра III.

"Мы представляем дорожный сундук Александра III - это некий несессер, трансформер, кукольный домик. Это памятник эпохе: вещи, которые там представлены, очень характеризуют эпоху, Европу - это то, что использовалось в быту повсюду. Это документ истории прикладного искусства. Сундук, конечно, большой, но все, что из него вынули, занимает всю Синюю спальню", - сказал Пиотровский.

В комплект дорожного сундука, который сам по себе представляет любопытную конструкцию, входили складные стол и стулья, письменный прибор, аптечка, походная плита, посуда, столовые приборы и кухонная утварь, белье, туалетные и косметические принадлежности.

"Главными достоинствами сундука являются компактность, универсальность конструкции и многофункциональность. Изделие снабжено хитроумной системой трансформации, рядом контейнеров и приспособлений для фиксации предметов при перевозке. Несмотря на то, что не все содержимое сундука дошло до наших дней, в настоящее время он вмещает 233 различных предмета, подбор которых поражает знанием потребностей путешественника в дальней дороге. Они не отличаются изысканной красотой и роскошью отделки, предельно просты и функциональны", - рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

Автором идеи и самой конструкции сундука был капитан Огний Костович - изобретатель и конструктор, серб по происхождению, австро-венгерский подданный, долго живший в России. Он назвал это изделие "военно-походным чемоданом" и решил преподнести наследнику престола - великому князю Александру Александровичу, будущему императору Александру III.

Сундук сопровождал Александра III в двух дворцах - в Александровском дворце в Царском Селе и в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге, потом хранился в Придворно-конюшенном музее, а после Октябрьской революции вошел в состав эрмитажной коллекции. В 2016-2018 годах реставраторы Эрмитажа провели научную реставрацию экспоната.