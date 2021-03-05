В Суздале представят обновленную экспозицию, посвященную Тарковскому и Гуэрре

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник в мае 2021 года представит в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля обновленную экспозицию "Сплетение судеб". Она посвящена Андрею Тарковскому, снявшему в древнем городе фильм "Андрей Рублев", его дружбе с Тонино Гуэррой и судьбам итальянских военнопленных, сообщила ТАСС в пятницу генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Экспозиция "Сплетение судеб" была открыта в Суздале в 2003 году. В ее основу легли документы и фотографии об итальянских военнопленных концентрационного лагеря, который в военные годы располагался на территории Спасо-Евфимиева монастыря. Еще одной темой экспозиции стали киноработы и дружба режиссера Андрея Тарковского, снимавшего в древнем городе "Андрея Рублева", и итальянского художника, поэта и кинематографиста Тонино Гуэрры, который в войну был узником другого лагеря.

"К профессиональному празднику музейного сообщества, 18 мая, мы надеемся открыть в Суздале обновленную экспозицию "Сплетение судеб". Изначально так получилось, что в ней переплелось все - и Вторая мировая война, и судьба двух великих художников кинематографии, и их совместная работа, и съемки великого фильма. Поэтому мы решили сделать экспозицию, которая бы с новой стороны показала историю Суздаля", - сообщила она.

Так, одну из стен зала экспозиции почти полностью займет дипломная работа выпускницы Санкт-Петербургской Академии художеств Людмилы Дувановой - своего рода ретроспектива фильмов Андрея Тарковского, центральное место на которой отведено фильму "Андрей Рублев". Кроме того, впервые будут представлены личные вещи из архива композитора Вячеслава Овчинникова, написавшего музыку к картине. Значительную часть вещей в музей передал сыгравший в "Рублеве" роль Бориски народный артист России Николай Бурляев.

"Николай Бурляев передал нам совершенно бесценное письмо, в котором исполнитель главной роли в фильме "Андрей Рублев" Анатолий Солоницын делится с ним переживаниями о том, что картину не покажут зрителям и не допустят к участию на кинофестивалях. Он также поделился с нами программкой с премьеры фильма, фотографиями, которых у нас не было", - добавила собеседница агентства.

Как пояснила Мельникова, в ближайшее время в музей ожидается поступление новых экспонатов, связанных с именем Тонино Гуэрры, - он одним из первых помог Тарковскому во время его эмиграции в Италию, предложив снять совместные фильмы. Так появились документальная работа "Время путешествия" и художественная лента "Ностальгия".

О музее

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.