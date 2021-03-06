В Театре имени Вахтангова впервые поставили пьесу Арбузова "Сказки старого Арбата"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в год своего 100-летия впервые представит специально написанную для него пьесу Алексея Арбузова (1908-1986) "Сказки старого Арбата". Премьерные показы спектакля пройдут 6 и 7 марта на Симоновской сцене, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Готовясь к 100-летию Вахтанговского театра, мы вспоминаем великих драматургов, спектакли по произведениям которых вошли в золотой фонд Театра имени Евгения Вахтангова. Среди них - Алексей Николаевич Арбузов, пьесы которого, пожалуй, чаще всего ставились на сцене нашего театра", - сказала Кузьмина.

Она напомнила, что репертуар театра в разные годы украшали такие арбузовские произведения, как "Европейская хроника" (1953) в постановке Рубена Симонова и Александры Ремизовой; "Город на заре" (1957), "Иркутская история" (1959), "Потерянный сын" (1961), "Ожидание" (1977) в постановке Евгения Симонова; "Выбор" (1971) в постановке Леонида Варпаховского.

"В пьесах Арбузова на вахтанговских подмостках играли Михаил Астангов, Николай Плотников, Николай Гриценко, Юрий Любимов, Юлия Борисова, Людмила Максакова, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Вячеслав Шалевич, Лариса Пашкова и многие другие звезды театра", - перечислила пресс-атташе.

По ее словам, с именем Абрузова тесно связана вахтанговская театральная династия Симоновых, родоначальником которой был выдающийся режиссер и актер Рубен Николаевич Симонов. "Он не только ставил пьесы Арбузова, но, к примеру, играл главную роль в "Потерянном сыне", - отметила собеседница агентства. "Затем семейную традицию продолжил сын Рубена Николаевича - Евгений Рубенович Симонов, который поставил целую обойму спектаклей по пьесам Арбузова. Сейчас в вахтанговском театре работают представители уже третьего и четвертого поколений династии - это актер Рубен Евгеньевич Симонов и его дочь - актриса Екатерина Симонова", - уточнила пресс-атташе.

Екатерина Симонова дебютировала в 2017 году и как режиссер, поставив спектакль "Вечер шутов", которому выпала честь открытия нового театрального пространства Вахтанговского театра - Симоновской сцены. Ее второй режиссерской работой стал спектакль "Дневник Анны Франк", поставленный в 2019 году (руководитель постановки - Римас Туминас). "Сказки старого Арбата" - третий спектакль Екатерины Симоновой на сцене, названной в честь ее выдающихся прадеда и деда", - подчеркнула Кузьмина.

О новом спектакле

Сама Екатерина Симонова также высказалась о новом спектакле. По ее словам, "Сказки старого Арбата" написана специально для вахтанговского театра, а роль главного героя - Балясникова - была предназначена Рубену Николаевичу Симонову.

"После смерти Рубена Николаевича Арбузов отдал эту пьесу Анатолию Эфросу в Театр на Малой Бронной, где она игралась долгие годы. Пьеса с успехом шла во многих городах и странах, но только не в нашем театре, для которого была написана. В год 100-летия Театра Вахтангова его худрук Римас Туминас поддержал наше предложение и позволил воплотить эту пьесу на вахтанговских подмостках. Арбузов этого достоин. Само название "Сказки старого Арбата" говорит о сказочных успехах нашего театра на Арбате", - заявила Симонова.