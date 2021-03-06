Умер писатель и литературный критик Валентин Курбатов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер на 81-м году жизни в субботу. Об этом сообщил ТАСС в субботу писатель, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

"Да, [Валентин Курбатов умер]. Это был настоящий подвижник, человек благородный и глубокий, совестливый литератор. Он обитал во Пскове, был хранителем старины, автором замечательных книг и хранителем живого огня нашей античности - деревенской литературы. Это был тот литератор, которого хотелось не только читать, но и слушать, внимать ему", - сказал он.

Соболезнования родным и близким писателя выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. "Великий человек, прекрасный публицист и прозаик, который многое сделал для развития культуры Псковской области и России. Очень ценю, что мне выпала честь знать Валентина Яковлевича и общаться с ним. Каждая встреча с ним была необыкновенным прикосновением к знаниям, мудрости и прекрасному слогу. Для всех нас его уход - большая потеря. Это человек, которым искренне гордились, и которого искренне уважали и любили. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую помощь семье", - написал глава региона в своем Instagram.

Курбатов родился 29 сентября 1939 года. Он написал более 20 книг, посвященных классикам русской литературы. Автор предисловий к собранию сочинений В. Астафьева, В. Распутина, к сочинениям Ю. Нагибина, Б. Окуджавы, В. Личутина, К. Воробьева. Подготовил публикацию дневников и писем Ивана Афанасьевича Васильева.

Награжден премиями имени Л. Н. Толстого (2000), медалью Пушкина (2003), премией имени Павла Бажова (2007), Горьковской премией (2009), Патриаршей литературной премией, медалью Шукшина (2014).

В 1978 году был принят в Союз писателей СССР. Академик Академии российской словесности (с 1997). Секретарь Союза писателей России (1994-1999), член правления Союза писателей России (с 1999). Член редколлегий журналов "Литературная учеба", "День и ночь", "Русская провинция", "Роман-газета", редсовета журнала "Роман-газета - ХХI век", общественного совета журнала "Москва". Входил в жюри премии им. Аполлона Григорьева, большое жюри премии "Национальный бестселлер" (2001, 2002). Член жюри премии "Ясная поляна".