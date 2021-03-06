В Петербурге состоялся гала-концерт в честь Международного женского дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. В Михайловском театре в субботу состоялся гала-концерт, посвященный Международному женскому, передает корреспондент ТАСС.

Участниками праздничного вечера стали Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Алексей Татаринцев и Василий Ладюк. Они исполнили арии и дуэты из русской и европейской оперной классики в сопровождении оркестра и хора Михайловского театра. Концерт прошел под управлением Михаила Татарникова.

Организатором гала-концерта стал Фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S. "Задача нашего фонда - вернуть классическому искусству былую славу и придать новый блеск. Планируем экспериментировать с визуальными технологиями и работать с лучшими мировыми режиссерами. В скором будущем проведем фестиваль в Сочи в необычном формате, но в самом высоком качестве классического звучания", - рассказал журналистам президент фонда Игорь Смолин.

Абдразаков в свою очередь отметил важность поддержки исполнителей со стороны фондов. "Сегодня невероятно важна поддержка искусства, артистов, особенно молодых, которые только начинают свой путь. Чем больше будет независимых благотворительных фондов, тем больше будет возможностей для артистов, и тем быстрее индустрия классической музыки сможет вернуться к развитию", - считает певец.