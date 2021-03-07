Театр сатиры в память об Андрее Миронове представит спектакль "Театральный стриптиз"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Андрею Миронову в воскресенье могло бы исполниться 80 лет, из которых он прожил 46 лет. Московский академический театр сатиры, где Миронов прослужил четверть века, вплоть до своей смерти, посвящает памяти актера специально поставленный спектакль "Театральный стриптиз", премьера которого состоится в понедельник, 8 марта, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

"Андрей Миронов родился 7 марта", - подтвердил он. "Но родителям так хотелось, чтобы их сын стал подарком к Международному женскому дню, что они упросили паспортистку и записали в свидетельстве о рождении дату 8 марта. В этот день сам Андрюша всегда отмечал свой день рождения", - сказал Ширвиндт.

Он напомнил, что очень хорошо знал Миронова. "Андрюша был моим учеником в Щукинском училище, потом мы вместе работали в Театре сатиры и дружили, конечно. Я выносил его со сцены, когда во время гастролей в Риге на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" у него случилось кровоизлияние в мозг, в результате чего он и умер через два дня, не приходя в сознание", - рассказал Ширвиндт.

"Так вот, вернемся к дню рождения, который мы всегда отмечали 8 марта. Поэтому и сейчас, именно 8 марта, в 13:00 коллектив Театра сатиры соберется на Ваганьковском кладбище у могилы Андрея Миронова, чтобы почтить его память в связи с 80-летием со дня рождения. А вечером на Основной сцене театра состоится премьера посвященного ему спектакля, который называется "Театральный стриптиз". Почему стриптиз? Да потому что это голая сценическая правда, представленная однако немного гротесково и иронично. Эдакий комедийный спектакль, выстроенный в жанре пародий на современную театральную жизнь, главную роль в котором мог бы сыграть Андрей Миронов", - пояснил Ширвиндт.

Он сам является руководителем постановки. "Автор текста и режиссер - Владимир Жуков, сценограф - Данила Травин, балетмейстер - Арсений Хорунжий. В спектакле заняты Юрий Нифонтов, Семен Лопатин, Сергей Колповский, Юлия Пивень, Екатерина Хлыстова и кордебалет Театра сатиры", - перечислил худрук.

О спектакле

Побывав на генеральной репетиции, корреспондент ТАСС узнал, что, согласно сценарию, спектакль начинается со слов Ширвиндта, который произносит свою речь со сцены перед закрытым пока еще занавесом.

"8 марта Андрею Александровичу Миронову исполнилось бы 80 лет, но его уже нет 34 года. А 39 лет назад другой замечательный актер и режиссер, ныне покойный, Михаил Михайлович Козаков пришел ко мне с горящими глазами и принес американскую пьеску, которая называлась "Дорогая, я не слышу, что ты говоришь, когда в ванной течет вода". Действующими лицами в ней были режиссер, драматург, артист и секретарша. Я прочел и послал его вместе с этой пьесой. Но Козаков явился снова, уже вместе с Андрюшей Мироновым, который согласился играть этого молодого актера, и я их опять послал. Но вот сейчас, во время карантина, на даче я наткнулся на эту брошюру. И пришла в голову мысль, что это надо сыграть, но не в чистом виде, а перелопатить, сделать пародию на это незамысловатое произведение. И посвятить спектакль Андрею Миронову", - сказал со сцены Ширвиндт.

Комедийную историю разыгрывают четыре персонажа: режиссер, драматург, молодой актер и помощница режиссера. Спектакль продолжается полтора часа без антракта, в завершении на сцене появляются канделябры со свечами, костюм Андрея Миронова из "Женитьбы Фигаро", а сам актер возникает с экрана, запечатленный в документальной съемке.

Своим впечатлением поделилась с ТАСС присутствовавшая на генеральном прогоне старейшая актриса Театра сатиры, 95-летняя народная артистка СССР Вера Васильева. "Мы много играли вместе с Андреем Мироновым, - сказала она. - Считаю, что посвященный ему спектакль получился театральным, ребята постарались". "Андрей заслуживает такой памяти", - заявила актриса

Как сообщил ТАСС директор Театра сатиры Мамед Агаев, "Театральный стриптиз" войдет в текущий репертуар и будет идти на Малой сцене, именуемой "Чердаком сатиры".