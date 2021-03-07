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Костюмы Андрея Миронова и письмо ему от Де Ниро покажут в "Геликон-опере"

Экспозиция будет работать с 8 марта до 5 апреля

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Кинопленка "Бриллиантовой руки", письмо Роберта Де Ниро Андрею Миронову, костюмы к театральным постановкам и другие артефакты выставлены в московском театре "Геликон-опера" в рамках экспозиции к 80-летию со дня рождения советского актера. Разные сферы жизни Миронова раскрыты с помощью образных инсталляций, пояснил ТАСС куратор выставки Андрей Райкин в воскресенье на презентации.

"Хотелось уйти от формата скучных, грустных мемориальных выставок, на которых много фотографий, люди постоянно вздыхают, что такой человек был, и вот его нет, и так далее. Так как мы находимся в театре, мы решили активно использовать театральный реквизит, который имеет символическое значение. С его помощью и с помощью мемориальных вещей сделаны образные инсталляции, которые раскрывают значимые сферы жизни Миронова", - отметил Райкин.

Театр, кино, музыка, друзья и любовь

Камерная выставка "Гримерка Андрея Миронова" включает несколько разделов. Первый рассказывает о друзьях родительского дома, футбольный мяч с автографами здесь символично отсылает к поклонению кумирам. У другой стены - коллекция пластинок, которые точно были в коллекции Миронова, славившегося одной из лучших фонотек в Москве, и портрет Луи Армстронга в знак любви артиста к джазу. Составители выставки сделали алтарь друзьям Миронова, которых, как и его, уже нет в живых.

О кино говорит пленка "Бриллиантовой руки", о театре - костюмы из коллекции Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина: камзол Фигаро из "Безумный день, или Женитьба Фигаро", костюм Лопахина из постановки "Вишневый сад", Клаверова из "Теней", китель Всеволода Вишневского из спектакля "У времени в плену". Можно увидеть зажигалку Миронова, предоставленную вдовой Ларисой Голубкиной, и котелок ручной работы, в котором Миронов появился в роли Селестена в фильме "Небесные ласточки".

В экспозиции также есть рукописное письмо американского коллеги Миронова Роберта Де Ниро с новогодним поздравлением в декабре 1985 года. Актеры познакомились в 1983 году во время визита Де Ниро на кинофестиваль в Москву. Миронов, в совершенстве знавший английский, помогал с переводом. "Они очень подружились и затем общались по переписке. Когда Миронов приезжал в Нью-Йорк, Де Ниро организовал ему культурную программу", - рассказал куратор выставки.

Тема любви на выставке представлена "волшебным" гримировальным столиком: когда садится женщина, зеркало превращается в экран, говорящий комплименты.

Выставку оценил внук Миронова, актер Андрей Удалов. "Очень интересная выставка. Есть вещи, о которых я не знал. Например, о коллекции пластинок и письме Де Ниро. Это здорово", - отметил он.

Увидеть экспозицию в зале "Тихонов" можно с 8 марта до 5 апреля.

О Миронове

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. В его свидетельстве о рождении они указали дату 8 марта. Он окончил Театральное училище имени Щукина (ныне - институт), мастером его курса был Иосиф Рапопорт.

После завершения учебы молодого артиста приняли в труппу Московского театра сатиры, где он проработал более 25 лет. На сцене этого театра он сыграл Дон Жуана ("Дон Жуан, или Любовь к геометрии" Макса Фриша), Холдена Колфилда ("Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера), Фигаро ("Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера де Бомарше), Хлестакова ("Ревизор" Николая Гоголя), Чацкого ("Горе от ума" Александра Грибоедова) и другие роли.

Миронов дебютировал в кино в образе старшеклассника Петра в картине Юлия Райзмана "А если это любовь?" (1961). Широкую известность ему принесли комедии 1960-х годов, среди которых "Три плюс два" (1963), "Берегись автомобиля" (1966), "Бриллиантовая рука" (1968). Всего он исполнил роли более чем в 40 фильмах, в театре и кино сотрудничал с такими режиссерами, как Валентин Плучек, Марк Захаров, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Алексей Герман-старший, Алла Сурикова и другими.

Он также активно работал на эстраде, на телевидении, сам ставил спектакли как режиссер. Миронов удостоился звания народного артиста РСФСР.

14 августа 1987 года на гастролях в Риге во время спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" у актера произошло обширное кровоизлияние в мозг. Спустя два дня, 16 августа, он умер в одной из рижских больниц на 47-м году жизни. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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