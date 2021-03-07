Валентин Юдашкин в 25-й раз представил праздничное шоу к 8 Марта в Кремлевском дворце

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Традиционное шоу модельера Валентина Юдашкина, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Мероприятие прошло при пустом зрительском зале в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКД.

Модное шоу состоялось в этом году в 25-й раз. Юдашкин представил образы коллекций разных лет, а в завершение прошел показ новой коллекции "Возрождение". Как отметили организаторы, свежая коллекция - это осмысление художником сегодняшнего дня, в ней отражена его философия - "выход из мрака к жизни без страха и ограничений".

По традиции модный показ предварили номера звезд эстрады, театра и кино, выступивших в платьях от кутюрье. Ведущими шоу стали народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков. На сцену поднялись также Кристина Орбакайте, Валерия, Алсу, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум, Анита Цой, Жасмин и другие.

Киркоров представил композицию "Немного жаль" вместе с финалистами конкурса "Танцы со звездами" DAVA (Давид Манукян) и Дарьей Палей. Песню Sugar исполнила певица Наталья Гордиенко, с ней она выступит от Молдавии на международном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.