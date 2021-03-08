Умер дрессировщик Борис Бирюков

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Росгосцирка.

"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, Борис (Бериян) Бирюков", - сказали в пресс-службе.

Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, он принадлежал цирковой династии Танти, корни которой уходят в XVIII век. Работу в цирке артист начал на территории Туркменской ССР. Его первые номера были акробатическими и гимнастическими. Позже он работал в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады. В пресс-службе добавили, что основным делом его жизни стала дрессура, благодаря которой он был востребован во всем мире.

В 1996 году Бирюков возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где он стал одновременно директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почета и ордена За службу Отечеству IV степени. "Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка", - отметили в пресс-службе.