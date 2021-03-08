Актеры Муравьева, Бурляев, Никоненко стали лауреатами премии Фигаро имени Андрея Миронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Народные артисты России Ирина Муравьева, Николай Бурляев, Сергей Никоненко пополнили число лауреатов Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова. Одиннадцатая церемония вручения этой награды прошла в понедельник в Театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, в день 80-летия со дня рождения выдающегося актера (1941-1987).

"Особенность премии заключается в том, что будущих лауреатов выбирают сами артисты, каждый из которых может предложить нового кандидата. Это тот случай, когда сам актерский цех выбирает лучших", - рассказал журналистам основатель "Фигаро" народный артист России Рудольф Фурманов. В Комитет премии входят народный артист СССР Олег Басилашвили, народные артисты России Светлана Крючкова и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич.

"За служение русскому репертуарному театру" лауреатами премии стали Ирина Муравьева, Евгений Писарев и Александр Михайлов. В не менее почетной номинации "Лучшие из лучших" - за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене - фарфоровые статуэтки "Фигаро" вручены актерам Виктору Ракову, Анне Ковальчук, Евгению Крюкову, Игорю Миркурбанову и Андрею Шимко.

Актер и общественный деятель Николай Бурляев удостоен премии в номинации "Легенда российской культуры". "За служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России" отмечен создатель "Коляда-театра" в Екатеринбурге Николай Коляда.

Число лауреатов "Фигаро" пополнили также Вениамин Смехов (номинация "Мастер слова и сцены'). Валентин Смирнитский ("Жизнелюб великий"), Евгений Герасимов и Сергей Никоненко ("За служение отечественному кинематографу").

Специальным призом, изображающим Андрея Миронова в ролях Чацкого, Хлестакова и Фигаро, награждена театровед Екатерина Боярская, автор книги "Боярские. Театральная династия". Новое издание документальной повести о знаменитой ленинградской-петербургской династии актеров было представлено на церемонии.

О новом президенте премии

Многие годы президентом премии "Фигаро" являлся народный артист России Валентин Гафт. После его кончины на этот пост был приглашен народный артист России Сергей Безруков, поблагодаривший основателей награды за оказанное ему доверие.

Организаторами премии за высшие достижения в области актерского драматического искусства выступили Театр имени Андрея Миронова и Российский фонд культуры.