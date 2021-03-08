Little Big отказалась от участия в отборе на "Евровидение-2021"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Группа Little Big, выбранная Первым каналом представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, отказалась от участия в отборе 2021 года. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в понедельник в эфире Первого канала .

"Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года", - сказал он.

Участники группы уточнили, что решение согласовано с Первым каналом, занимающимся отбором участника.

"Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno [песня, с которой группа должна была представить Россию в прошлом году], а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир", - пояснил лидер Little Big. Клип группы на песню Uno на официальном канале конкурса посмотрели более 189 млн раз, что стало рекордом.

Отбор представителя России на "Евровидение-2021" проходит в понедельник в прямом эфире Первого канала.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.