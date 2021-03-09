Гала-концерт Пласидо Доминго пройдет в Большом театре

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Гала-концерт знаменитого испанского певца Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера!" с участием мировых оперных исполнителей пройдет во вторник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Выступления Пласидо Доминго в формате гала-концерта становятся нашей доброй традицией", - сказала Новикова. Она напомнила, что уже в нынешнем, 245-м сезоне, подобный вечер состоялся в ГАБТ. "Он назывался "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере" и прошел 24 октября прошлого года. Тогда вместе со знаменитым испанским певцом выступили его друзья и коллеги из разных стран мира, в числе которых были Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, а также совсем молодые артисты - сопрано из Южной Африки Притти Йенде, испанский тенор Шабьер Андуага и другие исполнители", - перечислила пресс-атташе.

В этот раз, по ее словам, Пласидо Доминго представит публике Большого новую "команду" оперных звезд. "И многие из участников сегодняшнего концерта выступят у нас впервые", - подчеркнула Новикова.

Об участниках концерта

Комментируя список участников предстоящего вечера, собеседница агентства отметила, что "украшением весеннего гала, несомненно, станет Соня Йончева, одна из самых востребованных певиц наших дней". "Обладательница виртуозной техники и голоса, отличающегося тембром редкостной красоты, она имеет поистине безграничный репертуар: барочные оперы, бельканто, оперы Верди и Пуччини. А трамплином для ее головокружительной международной карьеры послужила победа на конкурсе Пласидо Доминго "Опералия" в 2010 году", - рассказала пресс-атташе ГАБТ.

"В числе участниц значится и великолепная Аида Гарифуллина", - продолжила она. "Одна из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего", как представляет ее сам маэстро Доминго, уже хорошо знакома нашей публике. В Большом она исполнила партию Волховы на премьере оперы "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова и Мюзетты в представлениях оперы "Богема", которыми дирижировал сам маэстро Доминго", - уточнила Новикова.

По ее словам, знакома нашему зрителю и еще одна участница вечера - Оксана Дыка. "Ее первый выход в Большом состоялся на премьере оперы "Бал-маскарад" Верди в роли Амелии", - напомнила пресс-атташе.

"Хочу назвать и самую юную участницу концерта. Это наша соотечественница Мария Катаева. Именно она стала лауреатом последней "Опералии" (2019). Выпускница Санкт-Петербургской консерватории, она сейчас активно занята в Немецкой опере на Рейне (Дюссельдорф), много гастролирует и уверенно покоряет музыкальный олимп", - сказала Новикова.

Она сообщила, что партнерами Пласидо Доминго в этом концерте выступят также один из ведущих исполнителей бельканто тенор Хавьер Камарена, который впервые будет петь в Москве, и бас-баритон Эрвин Шротт. За пульт оркестра Большого театра встанет дирижер Антон Гришанин, добавила пресс-атташе.

О продолжении сотрудничества

Что касается следующего появления Доминго на сцене Большого, то оно уже скоро состоится.

Как ранее говорил в интервью ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, еще в текущем, 245-м, юбилейном сезоне Большого театра Пласидо Доминго исполнит партию Родриго в спектаклях "Дон Карлос" Джузеппе Верди (15 и 18 апреля) и выступит в роли Жоржа Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди (5 и 8 мая). Также, по словам Урина, уже состоялась встреча, в ходе которой в предварительном порядке были обсуждены совместные планы на следующий сезон 2021/2022 годов.

О Пласидо Доминго

Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Он выступал в оперных театрах Ковент-Гарден (Лондон), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Мариинском театре и других. Исполнил партии в операх "Травиата" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе, "Фауст" Шарля Гуно и др.

Участвовал в концертной программе "Три тенора" совместно с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Лауреат семи премий "Грэмми" (1984-2000).

Первое выступление Пласидо Доминго на российской сцене состоялось в 1974 году в Большом театре в Москве во время гастролей Ла Скала. С тех пор Доминго многократно приезжал в Россию. 21 января 2021 года президент РФ Владимир Путин поздравил знаменитого испанского артиста с 80-летием.