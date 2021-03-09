Стартовали съемки сериала о судьбе дочери Петра I "Елизавета"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Съемки многосерийного исторического фильма "Елизавета" - приквела проекта "Екатерина" - стартовали в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Россия-1", поступившем в ТАСС.

"Новый сериал расскажет о судьбе императрицы Елизаветы, дочери Петра I (Александр Балуев), которой было всего 16, когда отец оставил ей в управление огромную империю", - говорится в сообщении.

Режиссером сериала стал Дмитрий Иосифов, который снял две части трилогии "Екатерина. Взлет" и "Екатерина. Самозванцы". Роль Елизаветы исполнит Юлия Хлынина ("Лед 2", "Селфи").

Сюжет расскажет о том, как трон стал для Елизаветы проклятием. Против своей воли девушка оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные придворные Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович), Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова). Также в проекте заняты Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артем Ключников, Денис Нурулин, Никита Григорьев, Ангелина Поплавская, Артур Ваха, Владимир Кошевой и другие.

Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Премьера состоится на телеканале "Россия-1".