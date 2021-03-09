Фестиваль кукольных театров Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдет на ВДНХ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ежегодный весенний фестиваль кукольных театров Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдет в оранжерее ВДНХ в Москве с 20 марта по 10 апреля. В этом году для гостей подготовили четыре спектакля, рассказали во вторник в пресс-службе сада.

"В 2021 году ежегодный весенний фестиваль кукольных театров "Аптекарского огорода" пройдет в оранжерее ВДНХ с 20 марта до 10 апреля - дети с родителями увидят четыре ярких спектакля в настоящем зеленом саду среди множества растений. В программе - "Под Алыми парусами", "Алиса в Стране чудес", "Сказка о Гусенке" и "Волшебная лампа Аладдина" от Театра кукол "Мастерская образов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фестиваль перенесли на новую площадку, так как в "Аптекарском огороде" временно запрещено проведение спектаклей и концертов.

"В спектаклях задействованы авторские куклы ручной работы - марионетки, куклы перчаточного типа, а также неповторимые декорации, с которыми в конце представления каждый маленький зритель сможет познакомиться поближе", - рассказал собеседник агентства.

Продолжительность каждого спектакля - около 50 минут. Ознакомиться с расписанием спектаклей можно на официальном сайте "Аптекарского огорода".

В пресс-службе добавили, что первый ежегодный фестиваль кукольных театров прошел в "Аптекарском огороде" весной 2019 года.