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"Конек-Горбунок" почти за три недели проката собрал свыше 1 млрд рублей

За 18 дней сказочный фильм увидели более 4 млн зрителей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сказочный приключенческий фильм "Конек-Горбунок" режиссера Олега Погодина собрал свыше 1 млрд рублей менее чем за три недели проката. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

"По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия-1" "Конек-Горбунок" превысили 1 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Фильм "Конек-Горбунок" режиссера Олега Погодина снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка. За 18 дней проката картину увидели свыше 4 млн зрителей.

Героям картины предстоит выполнить непростые задания царя-самодура - поймать Жар-птицу, вызволить из плена Чудо-Юдо рыбу-кит, привезти ко двору прекрасную царевну. Роль Ивана исполнил Антон Шагин, Коньком-Горбунком стал Павел Деревянко, в образе царя предстал Михаил Ефремов, в роли его невесты - Паулина Андреева.

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