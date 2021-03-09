"А что ждать? Встала и пошла!" О чем будет петь Manizha на конкурсе "Евровидение-2021"

У Манижи Сангин внушительная биография: она выступает и записывает песни с ранних лет, участвовала во множестве конкурсов, жила в Лондоне, занималась вокалом в Америке, выступала на фестивалях (причем не абы каких, а с огромной аудиторией), даже спела на разогреве у Ланы Дель Рей в Ледовом дворце. Но все время она будто оставалась во втором ряду — хитов-однодневок, которые годятся лишь для вечеринок, она не выпускала, а большой шоу-бизнес с лейблами, телевидением и радио остался для нее в прошлом.

Манижа, пожалуй, такой особенный пример особенного артиста: оставив в прошлом плотный график и насыщенные поездки, она в начале 2010-х возвращается в Россию и придумывает музыкальные видеоколлажи. Это было, с одной стороны, способом занять себя, ведь девушку не особо привлекают шумные тусовки и прочие развлечения, так популярные среди молодежи. Манижа предпочитает в свободное время заниматься музыкой и вокалом, писать песни. А с другой — после возвращения Манижа переживала сложное время и внутренний кризис.

Благодаря постам в Instagram Манижа собрала свою аудиторию, а потом — и Ледовый дворец. Вообще, может показаться, что у Манижи все в жизни получалось как-то просто. В интервью перед выступлением на отборе "Евровидения-2021" она рассказывала, что писала свой первый альбом на телефоне. "Первый в мире Instagram-альбом" — так назвала его певица. А в Ледовый она попала, потому что ей позвонила старая подруга семьи, которая предложила сделать концерт.

Но на самом деле за всем этим — огромный путь, который Манижа проделала сама, иногда борясь даже с собственными близкими. Она родилась в мусульманской семье, где не очень принято, чтобы женщина занималась чем-то подобным. Отец девушки, например, выступал против музыкальной карьеры дочери. Зато бабушка и мама ее поддержали.

В 15 лет Манижа выступала под псевдонимом Ру.кола — за таким диковинным названием стоял целый продюсерский проект, который был устроен по всем законам музыкального рынка. Сама певица говорит, что ей было стыдно рассказывать об этом своим друзьям и однокурсникам; она вообще признает, что это был не самый лучший период в ее творчестве. Потому она вскоре покинула этот проект.

На самом деле все это — не самое главное в истории Манижи. Семья девушки пережила гражданскую войну в Таджикистане, мама одна поднимала пятерых детей, поэтому у Манижи перед глазами всегда был пример сильной женщины, какой она всегда и стремилась быть и к чему призывает остальных. Позже мама стала ее продюсером.

Эта сторона — одна из самых важных в творчестве Манижи. В 2019 году она вместе со своей командой запустила приложение Silsila для помощи жертвам домашнего насилия. Там собрана важная информация, адреса кризисных центров, а самое главное — есть тревожная кнопка, которая мгновенно отправляет сигнал экстренным контактам.