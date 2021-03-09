"А что ждать? Встала и пошла!" О чем будет петь Manizha на конкурсе "Евровидение-2021"

У Манижи Сангин внушительная биография: она выступает и записывает песни с ранних лет, участвовала во множестве конкурсов, жила в Лондоне, занималась вокалом в Америке, выступала на фестивалях (причем не абы каких, а с огромной аудиторией), даже спела на разогреве у Ланы Дель Рей в Ледовом дворце. Но все время она будто оставалась во втором ряду — хитов-однодневок, которые годятся лишь для вечеринок, она не выпускала, а большой шоу-бизнес с лейблами, телевидением и радио остался для нее в прошлом.
Манижа, пожалуй, такой особенный пример особенного артиста: оставив в прошлом плотный график и насыщенные поездки, она в начале 2010-х возвращается в Россию и придумывает музыкальные видеоколлажи. Это было, с одной стороны, способом занять себя, ведь девушку не особо привлекают шумные тусовки и прочие развлечения, так популярные среди молодежи. Манижа предпочитает в свободное время заниматься музыкой и вокалом, писать песни. А с другой — после возвращения Манижа переживала сложное время и внутренний кризис.
Благодаря постам в Instagram Манижа собрала свою аудиторию, а потом — и Ледовый дворец. Вообще, может показаться, что у Манижи все в жизни получалось как-то просто. В интервью перед выступлением на отборе "Евровидения-2021" она рассказывала, что писала свой первый альбом на телефоне. "Первый в мире Instagram-альбом" — так назвала его певица. А в Ледовый она попала, потому что ей позвонила старая подруга семьи, которая предложила сделать концерт.
Но на самом деле за всем этим — огромный путь, который Манижа проделала сама, иногда борясь даже с собственными близкими. Она родилась в мусульманской семье, где не очень принято, чтобы женщина занималась чем-то подобным. Отец девушки, например, выступал против музыкальной карьеры дочери. Зато бабушка и мама ее поддержали.
В 15 лет Манижа выступала под псевдонимом Ру.кола — за таким диковинным названием стоял целый продюсерский проект, который был устроен по всем законам музыкального рынка. Сама певица говорит, что ей было стыдно рассказывать об этом своим друзьям и однокурсникам; она вообще признает, что это был не самый лучший период в ее творчестве. Потому она вскоре покинула этот проект.
На самом деле все это — не самое главное в истории Манижи. Семья девушки пережила гражданскую войну в Таджикистане, мама одна поднимала пятерых детей, поэтому у Манижи перед глазами всегда был пример сильной женщины, какой она всегда и стремилась быть и к чему призывает остальных. Позже мама стала ее продюсером.
Эта сторона — одна из самых важных в творчестве Манижи. В 2019 году она вместе со своей командой запустила приложение Silsila для помощи жертвам домашнего насилия. Там собрана важная информация, адреса кризисных центров, а самое главное — есть тревожная кнопка, которая мгновенно отправляет сигнал экстренным контактам.
Часть проекта — песня и клип на нее: "Мама". В центре сюжета — семья: мать, отец и их дочь. Мужчина все время держит в страхе обеих, превращаясь по ночам в настоящего монстра. Параллельно девочка открывает в себе силу и красоту, она вся обрастает нежными растениями, от ее прикосновений распускаются цветы. В какой-то момент жизнь становится настолько невыносимой, что мать решается увезти ребенка, но у нее ничего не выходит, а сама она гибнет. Девочка же, собрав волю в кулак, побеждает монстра и плачет над искалеченным телом матери.
Главная мысль Манижи — защищайте себя и будьте сильными. Текст песни довольно лаконичен и может даже показаться недостаточно глубоким, но так скажут лишь излишне придирчивые критики. В простых строчках — "Не для того меня обнимала мама, // Чтобы сегодня я промолчала", "В этом доме из стекла слишком много тех, // Слишком много тех, кого я не сберегла" — собрано самое главное и, пожалуй, самое важное, что можно об этом сказать.
И вот сейчас, пройдя такой неординарный путь и множество проектов, спустя годы труда и терпения, Манижа отправляется на "Евровидение". Вспоминается, как в 2018 году она пошутила, ответив на вопрос "Кто же поедет в следующем году?": "Конечно же, я". Как оказалось, те слова были практически пророческими — Манижа блистательно выступила на отборе вчера вечером, исполнив песню Russian Woman. Это такой микс и современных битов, и этники, которая всегда была близка девушке. В тексте же она продолжает свою фем-повестку, показывая себя с разных сторон: она и сильная, и нежная, поет соул, а может и рэп зачитать.
Кто-то может удивиться тому, что на конкурс поедет артистка, которая не сильно известна массовому слушателю и чьи треки не крутят круглыми сутками по всем станциям, но это какой-то неправильный критерий. Манижа много работает, у нее за плечами огромный опыт, есть мастерство и голос, сила которого может очаровать и даже шокировать. У нее есть о чем сказать с такой большой сцены, как главный певческий конкурс Европы. Потому она и представила песню на столь важную и актуальную тему — не только для всего мира, но и лично для нее самой. Вдохновением для трека стали русские женщины, которые за много веков прошли удивительный путь: от простой крестьянской жизни до полетов в космос.
"Теперь зарубите себе на носу: вас не виню, а себя я чертовски люблю", — поет Манижа. Кажется, именно с таким настроем она и поедет завоевывать Роттердам — самобытным, интересным артистом, для которого важно честно и искренне представить свою страну.