Автор песен для "Евровидения" считает, что петь на конкурсе по-русски будет ошибкой

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Выбор русскоязычной песни "Русская женщина" (Russian Woman) для участия певицы Manizha в международном конкурсе "Евровидение-2021" стал стратегической ошибкой. Об этом заявил во вторник поэт-песенник, автор песен Димы Билана, Ани Лорак, Дмитрия Колдуна и других артистов для конкурса "Евровидение" Карен Кавалерян в ходе открытого интервью ТАСС.

Певица Manizha получила наибольшее количество голосов телезрителей на национальном отборе представителя России на "Евровидении-2021" в эфире Первого канала.

"Это драка, в которой чем больше у тебя аргументов, мускул, тем выше ты заберешься. Ты будто привязываешь одну руку, когда не используешь английский язык. Ты не используешь всего арсенала", - сказал Кавалерян. Кроме того, по мнению поэта-песенника, песня Manizha также слишком монотонна, "нет эмоциональных, чувственных звуковых планов".

Кавалерян, ставший рекордсменом среди российских авторов по количеству работ для "Евровидения", предположил, что конкурс в этом году вряд ли пройдет в привычном формате с публикой в зале, а следовательно, участник должен быть достаточно опытным артистом, чтобы выглядеть эффектно в студийной обстановке.

"Только для двух стран Голландия открылась. <…> До мая, думаю, ничего не изменится в отношении пандемии, поэтому живого выступления не будет. <…> Когда она [Manizha] вышла бы на сцену огромной многотысячной арены и увидела бы горящие глаза, конечно, это ее бы очень сильно вдохновило. Тут будет скучное, пресное выступление в студии, и нужно уметь настраиваться, нужно иметь посыл, который ты получаешь при связи с залом, выплеснуть в студии без единого зрителя", - пояснил он.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся". На фоне пандемии коронавируса организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.