МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Писатель, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина представила новую книгу "Эшелон на Самарканд", посвященную голоду 1920-х годов в Поволжье. Презентация романа прошла во вторник в ТАСС.

Яхина рассказала, что изначально задумывала создать небольшую камерную повесть о том, как несколько подростков-беспризорников собираются в Успенском монастыре города Свияжска, где организуется коммуна для детей. Сюжет строился вокруг группы мальчишек, их мечтах, сложном детстве на фоне ранних советских лет.

"Постепенно, погружаясь в тему начала 20-х годов прошлого века, я понимала, что темами, которые тогда определяли жизнь всех людей в стране, были гражданская война и голод. Голод пришел и остался, он был не два года, как мы привыкли считать, а больше. Историки говорят о пяти-шести голодных годах, - сказала Яхина. - Я поняла, что нечестно, неправильно эту тему обходить. Будет неуважительно делать ее просто фоном. И мне показалось, будет правильнее написать именно об этом".

Главным героем романа, по ее словам, является именно невидимый голод, жертвами которого стали миллионы. Яхина заметила, что есть очень много материалов на эту тему, но книг о голоде 1920-х годов очень мало. "Если подумать о жертвах голода - а это пять с лишним миллионов человек - и всего несколько книг вообще о теме голода, это кажется странным. Почему так? Тема очень серьезная, в ней есть что-то невыносимое, поэтому об этом редко пишут и редко читают", - сказала она.

Яхина отметила, что одновременно с решением писать о голоде она решила сделать эту книгу увлекательной. "Мне казалось, что читателю нужно помочь справиться с этой темой. И я выбрала жанр путешествия, придумала приключения для героев, ввела любовную линию. Так, потихоньку сформировалась структура книги, которая бы облегчала восприятие", - поделилась она.

Автор считает, что роман может вызвать новую дискуссию в обществе, в том числе о том, насколько оправдана степень трагичности описываемых событий. По ее словам, она представляет его со спокойной совестью, так как говорит о прошлом честно и с уважением.

Роман "Эшелон на Самарканд" поступит в продажу во вторник, 9 марта.