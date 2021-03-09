Новый роман Поляковой "Особняк с выходом в астрал" выйдет до конца марта

ВЛАДИМИР, 9 марта. /ТАСС/. Новый, 95-й, роман писательницы Татьяны Поляковой "Особняк с выходом в астрал" выйдет из печати в конце марта 2021 года. Об этом ТАСС во вторник сообщила персональный менеджер автора Валерия Сергеева.

Российская писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире 8 марта на 62-м году жизни. Она несколько лет боролась с раком.

"В марте должна выйти ее 95-я книга, мы собирались работать над ее продвижением", - сообщила собеседница агентства, отметив, что в январе автор приступила к работе над еще одним произведением, которое не успела закончить из-за ухудшения самочувствия.

В издательстве "Эксмо" ТАСС подтвердили информацию о том, что 95-й роман Татьяны Поляковой "Особняк с выходом в астрал" увидит свет в конце марта 2021 года.

"Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна в городе как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя от клиентов. Увы, но редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса мало - нужен еще свой спец по добыче оперативной информации, без которой не выдать качественное предсказание. У Клавдии, к счастью, есть лучшая подруга и помощница Лиза, вместе они способны на многое: и труп спрятать, и миллионы найти, и распутать пару дел, которые оказались не по зубам полиции", - говорится в аннотации к книге.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива, по данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий. По ее книгам сняты такие популярные фильмы как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".