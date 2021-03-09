Выставка о династии Рюриковичей откроется в Музеях Московского Кремля в апреле

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Выставка "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" пройдет в Музеях Московского Кремля с 6 апреля по 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба музея во вторник.

"Следом за уже проведенными выставками об Иване III, Иване Грозном и Борисе Годунове Музеи Московского Кремля обращаются к истории династического кризиса рода Рюриковичей, представители которого управляли русскими землями более семи столетий, и трагическим событиям времен Смуты", - говорят в музее.

Выставка объединит экспонаты из более чем десяти музеев России и Европы. Музейные предметы расскажут о последних годах правления Рюриковичей и Смутном времени. Выставочный проект состоит из двух частей, находящихся в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Одна из них, расположенная в Одностолпной палате, посвящена важным событиям семейной истории русских государей в XVI веке.

В выставочном зале Успенской звонницы расскажут об одной из самых загадочных фигур русской Смуты - мнимом сыне Ивана Грозного Дмитрии Ивановиче, царе Московии. Он остался в истории как Дмитрий Самозванец, или Лжедмитрий I.

К выставочному проекту приурочен лекционный цикл "Последние Рюриковичи. Россия на перепутье", который стартует в середине мая. Также в рамках выставки пройдет специальная образовательная программа "Несостоявшиеся династии: Годуновы, Шуйские, Самозванец".