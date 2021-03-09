Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского участвует в девяти номинациях премии "Ника"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пять картин, в том числе "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Пугало" Дмитрия Давыдова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, вошли в номинацию "Лучший игровой фильм" национальной кинопремии "Ника" за 2020 год. Драму Кончаловского включили еще в восемь номинаций, полный список претендентов на победу опубликовали во вторник на сайте премии.

Черно-белая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" претендует на победу в девяти номинациях, в том числе за лучшую работу режиссера, сценарий, монтаж, звук, операторскую работу, работу художника, работу художника по костюмам, лучшую женскую роль.

В номинации "Лучший игровой фильм" также представлены картины "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Пугало" Дмитрия Давыдова. В режиссерскую секцию (помимо Кончаловского) включили Дмитрия Давыдова и Андрея Зайцева.

В номинации "Лучшая женская роль" представлены Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!"), Валентина Романова-Чыскыырай ("Пугало"), Наталья Павленкова ("Конференция"), Чулпан Хаматова ("Доктор Лиза"). На победу в секции "Лучшая мужская роль" претендуют Андрей Бурковский ("Доктор Лиза"), Александр Карнаушкин ("Седьмой пробег по контуру седьмого шара"), Александр Паль ("Глубже!").

"Открытием года" могут стать режиссеры Михаил Локшин ("Серебряные коньки"), Семен Серзин ("Человек из Подольска") и Филипп Юрьев ("Китобой").

Ранее организаторы премии рассказали ТАСС, что планируют провести церемонию награждения 25 апреля 2021 года, при этом награды вручат за 2019 и 2020 годы. "Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.