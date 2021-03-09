Средства на содержание системы фонтанов Петергофа выделят из бюджета Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Затраты на ремонт и содержание гидротехнических сооружений водоподводящей системы Петергофа, которая существует с XVIII века и обеспечивает действие фонтанного ансамбля знаменитого музея-заповедника, будут компенсированы за счет средства бюджета Санкт-Петербурга. Как сообщила во вторник пресс-служба городской администрации, по решению губернатора города Александра Беглова на эти цели будет выделено 30 млн рублей.

"На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрены проекты постановлений о выделении в 2021 году субсидий на содержание экологических аварийных служб, модернизацию природоохранного флота, ремонт гидротехнических сооружений. Отдельной строкой предусмотрены субсидии в размере 30 млн рублей на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители Смольного отметили, что водосборный бассейн системы по большей части находится на территории Ленинградской области и лишь около 10% водосбора расположено в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Во взаимодействии с федеральными органами решается вопрос об имущественно-правовом статусе этого гидротехнического комплекса, проводится работа по обеспечению безопасности гидросистемы.

"В настоящее время управлением Минкультуры России по СЗФО формируется перечень объектов культурного наследия, входящих в состав водоподводящей системы", - отметили в пресс-службе. На совещании губернатор дал поручение вести совместную работу с профильными ведомствами Ленинградской области, чтобы обеспечить нормальное содержание системы водоводов фонтанов Петергофа.

Водоподводящая система Петергофа, спроектированная гидравликами по указу Петра I, питает фонтаны музея-заповедника с 1720-х годов, она сохранилась в историческом виде и признана памятником культурного наследия федерального значения. Путь воды к фонтанам музея-заповедника начинается на Ропшинской возвышенности, расположенной в 20 км от Нижнего парка Петергофа. Вода проходит 16 прудов, девять каналов, 12 речек и крупных ручьев, а также 26 шлюзов и водопропускных сооружений. Часть водовода проходит по территории исторических императорских парков.